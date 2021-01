Wirecard - Un fonctionnaire et un ancien parlementaire interpellés en Autriche

Un ex-agent des services de renseignement autrichiens et un ancien parlementaire d'extrême droite ont été interpellés en Autriche dans le cadre de l'enquête pour fraude autour de la fintech allemande Wirecard, ont indiqué les autorités judiciaires autrichiennes lundi.

L'ancien employé du Bureau fédéral de lutte contre le terrorisme et l'ancien politicien du Freedom Party sont soupçonnés d'avoir aidé le directeur opérationnel de Wirecard, Jan Marsalek, à prendre la fuite et ainsi échapper à la justice allemande.

Le fonctionnaire a été libéré après son interpellation alors que l'homme politique est encore en détention.

Jan Marsalek, d'origine autrichienne, a disparu en juin. C'est à cette date que son groupe a reconnu que 1,9 milliard d'euros d'actifs, soit un quart de la taille du bilan, n'existaient en réalité pas.

Les autorités allemandes reprochent à M. Marsalek, au CEO Markus Braun et à d'autres responsables d'avoir frauduleusement obtenu plus de 3 milliards d'euros auprès de banques et d'investisseurs en présentant de faux bilans.

Selon le ministère public allemand, des indices laissent penser que le responsable autrichien de Wirecard aurait agi comme informateur pour les services de renseignements de son pays.