Des spectacles liés à la vraie vie pour sauver la planète

Du théâtre-action en faveur du développement durable, pour amener le public à réfléchir, proposer des solutions et devenir acteur d’un changement sociétal.

Yannick Van Hemelryck, qui interprète une dizaine de personnages, et Alba Izzo, comédienne et directrice de la compagnie. - Roger Milutin.

Cela fait plus de 35 ans que le Théâtre du Copion traite le développement durable dans ses spectacles. Bien avant que le concept n’émerge à la conscience du grand public, ses créations évoquaient l’accès à l’eau, le changement climatique et les réfugiés du même nom, la sécurité alimentaire, la dégradation et l’accaparement des sols ou encore la réduction des déchets…

« C’est quelque chose qui nous interpelle, aussi bien dans nos propres spectacles que dans les créations collectives que nous élaborons dans des ateliers avec nos publics fragilisés par la vie, qu’ils soient incarcérés, sans papiers, victimes de violence… », confie Alba Izzo, comédienne et directrice de la compagnie.