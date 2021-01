Jordan Botaka a montré de bonnes choses pour ses débuts avec le Sporting de Charleroi: «Une première au goût amer»

En grand besoin de renfort défensif suite aux forfaits à répétition dans ce secteur, la direction carolo a appuyé sur la pédale d’accélérateur vendredi afin d’aboutir rapidement à un accord avec Gand et Jordan Botaka pour un prêt avec option d’achat. De la sorte, le matricule 22 espérait bénéficier de l’apport de sa nouvelle recrue dès le déplacement à Sclessin, le lendemain, puisque le test Covid d’usage avait de toute façon été passé par l’international congolais en vue du match de Gand ce dimanche soir à OHL. Barré par Alessio Castro-Montes chez les Buffalos, l’ancien capitaine de Saint-Trond a donc une opportunité de retrouver du temps de jeu avec les Zèbres. Et il aura de belles perspectives d’avenir au Mambourg si son prêt venait à se transformer en transfert définitif en cas d’envie sambrienne de poursuivre l’aventure au-delà de cette saison. « Je n’ai pas dû réfléchir longtemps pour me décider à rejoindre le Sporting. C’est un club ambitieux et familial et j’aime sa façon de jouer », expliquait le numéro 7 carolo.