Julie Allemand de retour à Lyon: «Elle est la meilleure meneuse d’Europe», estime Tony Parker

Pour son président, Tony Parker, la Liégeoise, 24 ans, est « la meilleure meneuse d’Europe ». « Je suis vraiment content que Julie revienne à la maison. Et qu’elle signe quatre saisons, cela prouve sa confiance en moi, en notre projet », a expliqué Tony Parker dans le communiqué du club lyonnais. « Son évolution depuis 2017 est une vraie fierté. On est un club très jeune et Julie était notre premier ’projet’. Elle est arrivée très jeune (21 ans en 2017). Elle a progressé. Elle a été championne de France avec nous (2019). Elle a rejoint la WNBA en faisant une grosse saison et en intégrant la All-rookie team (2020). Son parcours est une grande fierté. C’est important pour moi d’avoir les meilleures joueuses à chaque poste pour faire grandir le club et répondre à nos ambitions. Pour moi, Julie est la meilleure meneuse en Europe », a estimé l’ancien joueur NBA des Spurs de San Antonio.