L’abattoir d’Izegem risque une amende de 16.000 euros pour violation du bien-être animal

L’abattoir Verbist d’Izegem (Flandre occidentale) et son gérant risquent une amende de respectivement 16.000 et 12.000 euros pour violation du bien-être animal et manque d’hygiène. L’association Animal Rights, qui a filmé les mauvaises pratiques de l’abattoir, s’est portée partie civile et a exigé 1.001 euros de dommages et intérêts.

Sur les vidéos réalisées en septembre 2017 par Animal Rights, on apercevait les animaux être chassés vers leur box à coups de bâton et recevoir des décharges de taser. Du box, les animaux avaient vue sur l’abattage de leurs semblables et percevaient la façon dont ces derniers étaient suspendus et égorgés. Régulièrement, ils n’étaient pas complètement anesthésiés avant leur mise à mort.