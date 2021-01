Mobilisation syndicale à Anvers et Bruxelles pour la prime de fin d'année d'Interparking

Une dizaine de membres des syndicats CNE et CGSLB ont distribué des tracts lundi à partir de 8h30 au parking d'Anvers Central et une dizaine d'autres ont mené une action symbolique à 11h00 devant le siège d'Ageas, actionnaire principal d'Interparking. Ils réclament une prime de fin d'année complète pour l'ensemble des employés de la société de parking. La prochaine rencontre entre les syndicats et la direction aura lieu jeudi en conseil d'entreprise.