Championnat du monde de cyclo-cross: Zdenek Stybar annonce sa participation dimanche à Ostende

Le Tchèque de 35 ans qui a remporté le maillot arc-en-ciel à trois reprises 2010, 2011, 2014 a annoncé sa décision par l’entremise de son équipe Deceuninck-Quick Step. « Il n’était pas prévu que je dispute les Mondiaux cette année, mais les choses ont évolué. Comme nous savons que cette discipline est ma passion, après avoir regardé quelques courses à la télévision, j’ai senti dans mon estomac que je voulais vraiment courir. Normalement, cela n’aurait pas été possible, mais les choses ont changé et, après m’être beaucoup entraîné, je me sens bien. J’ai pesé mes options et j’en ai discuté avec Patrick Lefevere, ainsi qu’avec la direction de l’équipe, et je suis très reconnaissant d’avoir reçu le soutien de l’équipe. J’ai donc commencé à préparer le matériel et j’ai décidé de me lancer », a déclaré l’ancien grand rival de Sven Nys.