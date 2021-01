La confiance des chefs d'entreprise s'est raffermie "très modestement" en janvier, après un premier redressement le mois dernier, constate lundi la Banque nationale de Belgique (BNB). Après être descendue à -12,1 en novembre, la courbe synthétique globale est remontée à -8,4 en décembre et se situe désormais à -7,5.

Le climat des affaires s'est amélioré dans la construction et, pour le deuxième mois d'affilée, dans les services aux entreprises, analyse la BNB. Dans le commerce et l'industrie manufacturière (pour la première fois depuis juin 2020), les entrepreneurs se sont en revanche montrés un peu plus pessimistes.

La courbe synthétique globale lissée, qui reflète la tendance conjoncturelle sous-jacente, reste orientée à la hausse.