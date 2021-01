Nouveau coach pour Boyata et Lukebakio: Pal Dardai de retour au Hertha Berlin

Le technicien hongrois avait déjà été sur le banc du club de la capitale entre 2015 et 2019.

Au lendemain du renvoi de Bruno Labbadia, le Hertha Berlin a nommé Pal Dardai comme entraîneur. Le club allemand de Dedryck Boyata et de Dodi Lukebakio l’a annoncé lundi. Le Hongrois de 44 ans, ancien joueur et déjà entraîneur du club entre 2015 et 2019, a signé un contrat jusqu’en juin 2022.

Dardai est donc de retour sur le banc de la Vieille Dame, position qu’il avait occupée entre février 2015 et l’été 2019. Il était déjà un des chouchous du Stade olympique lors de ses longues années au Hertha en tant que joueur (1997-2012). Il quitte donc l’équipe U16 du Hertha pour reprendre les commandes de l’équipe première.

« Ce n’était pas spécialement mon plan mais je n’ai besoin de dire à personne ce que représente le Hertha pour moi. Il n’y avait aucun doute sur le fait que j’allais aider l’équipe. J’attends avec impatience de pouvoir relever ce défi », a déclaré l’ancien milieu défensif.