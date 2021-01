C’est officiel: les compétitions du football amateur sont définitivement arrêtées

La cellule de crise de l’Union belge de football a tranché ce lundi après une réunion importante : il y aura bien une saison blanche pour le football amateur. Toutes les compétitions sont définitivement arrêtées.

« La cellule de crise de l’URBSFA, dans laquelle toutes les entités du football belge (ACFF, Voetbal Vlaanderen, Pro League et URBSFA) sont représentées, s’est à nouveau réunie ce lundi 25 janvier. Lors de cette réunion, il a été décidé à l’unanimité que toutes les compétitions amateur masculines et féminines sont définitivement arrêtées cette saison avec effet immédiat. Le football pour les jeunes jusque 12 ans inclus restera possible », écrit l’Union belge dans un communiqué.

Cette dernière justifie sa décision comme étant la « seule possible au vu des mesures sanitaires qui sont toujours d’actualité pour lutter contre le Covid-19 ».