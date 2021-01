Exercices de souplesse pour la Brussels Art Fair

Comme Frieze Masters de Londres ou l’édition new-yorkaise de la Tefaf, la Brafa a dû s’adapter à la pandémie. Mais hors de question de perdre son ambiance malgré les restrictions covid. La Brafa devient la « Brafa in the Galleries » pour 2021.

Cette année, pas question de déambuler librement dans les allées de la Brafa. On se retrouvera masqués et en petit comité dans les galeries... - Pierre-Yves Thienpont

Impossible d’organiser la foire sur les 15.000 m² de Tour & Taxis comme tous les ans. Mais impossible aussi de sacrifier la 66e édition de la Brafa. « En octobre, au vu des chiffres, on a préféré reporter à 2022. Mais on a eu tellement de messages de déception que l’on est revenu deux semaines après avec une proposition alternative pour 2021. » Pour Bruno Nelis, porte-parole de l’ASBL qui organise la Brafa, il fallait proposer quelque chose aux partenaires galeristes. « On ne voulait pas perdre la griffe de la Brafa, son côté chaleureux et convivial. Alors, on n’a pas voulu faire une édition 100 % numérique comme Tefaf. »