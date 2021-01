Germain Gigounon, le coach de David Goffin: «Malgré les conditions, je le sens déjà plus épanoui»

Cela fait deux mois que Germain Gigounon (31 ans, ex-185e mondial) a remplacé Thomas Johansson dans le coaching du nº1 du belge. Une reprise à Monaco, une autre en Belgique, un tournoi à Antalya (demi-finale) et cette expérience particulière, via à une quarantaine, à Melbourne : voilà déjà les quatre premiers moments forts de cette nouvelle collaboration. Amis, Germain et David se connaissent depuis qu’ils sont ados (ils ont partagé la même chambre au Centre AFT de Mons), et ils se sont désormais découvert une nouvelle relation, celle du travail. À une semaine de la reprise à Melbourne (via un tournoi préparatoire au 1er Grand Chelem de la saison), nous avons fait le point avec « coach Gigounon ».

Germain, après deux mois de coaching qu’avez-vous découvert de votre poulain que vous ne connaissiez déjà ?