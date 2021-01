Coronavirus: huit cas positifs en Premier League après une nouvelle série de tests

C’est le chiffre le plus faible depuis la mi-décembre.

La dernière batterie de tests en Premier League a débouché sur huit cas positifs au coronavirus sur les joueurs du championnat d’Angleterre, a annoncé la Ligue anglaise lundi.

Entre le 18 et 24 janvier, 2.518 tests ont été conduits pour 8 cas positifs, soit le plus faible nombre depuis la semaine du 14 au 20 décembre.

La première vague de tests en 2021, entre le 1 et 3 janvier, avait révélé 12 cas positifs sur 984 échantillons, alors que la seconde, les 4 et 10 janvier, a mis en évidence 36 contaminations sur 2.593 tests. Entre le 11 et 17 janvier, 3.115 tests ont été conduits pour 16 cas positifs.