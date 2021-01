Chelsea: Frank Lampard, une histoire qui se finit mal

Le second changement d’entraîneur en Premier League est survenu là où on ne l’attendait pas… ou pas tout de suite. Malgré une qualification pour les 8es de finales de la FA Cup, Frank Lampard a été relevé de ses fonctions par Chelsea et son président Roman Abramovich. L’oligarque russe et ses managers, c’est une histoire qui se finit toujours mal depuis son arrivée en 2003.

Du côté de Stamford Bridge, les temps héroïques de David Calderhead (966 matches à la tête de l’équipe entre 1907 et 1933) sont plus lointains que jamais. Premier manager anglais (hormis les courts intérims de Ray Wilkins et de Steve Holland) de l’ère Abramovich et le premier britannique depuis Glenn Hoddle (entre 1993 et 1996), Frank Lampard n’a pas pesé plus lourd que ses prédécesseurs à l’heure du bilan intermédiaire, quel que soit son statut d’icône des « Blues » (645 matches officiels, 210 buts entre 201 et 2014, 104 de ses 106 caps avec l’Angleterre comme joueur de Chelsea).