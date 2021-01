Coronavirus: les Flamands paniquent, les francophones restent stoïques

Face aux variants du covid-19, le Nord veut agir au niveau des contacts des plus jeunes. Le Sud juge que les chiffres actuels ne justifient pas de restreindre les activités. Selon nos informations, un « Comité de concertation spécial » enseignement et jeunesse est prévu mercredi.

Un pays, deux tendances. En Flandre, on peut pratiquement parler de panique générale face à la multiplication des foyers attribués aux variants très contagieux du covid-19. Il faut dire qu’en l’espace de quelques jours, vingt écoles ont dû être totalement fermées, trente partiellement. L’atmosphère, surtout dans les médias, devient toujours plus anxiogène, avec des experts de renom qui se succèdent pour alerter sur la possibilité d’une troisième vague. Experts qui peuvent compter sur le soutien des politiques, comme le ministre de l’Enseignement flamand, Ben Weyts (N-VA), ou le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (SP.A). Le socialiste flamand déclarait ainsi, ce dimanche : « Nous devons bien réfléchir à la façon dont nous appréhendons les contaminations chez les enfants car, à un certain moment de l’épidémie, la vie à l’école peut elle-même devenir une source de contaminations. »