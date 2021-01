Bruxelles: plusieurs dizaines de foyers Covid-19 et de ses variants identifiés

La COCOM a également identifié des foyers dans deux administrations communales, deux maisons de repos, deux crèches et un centre d’hébergement.

Le travail de traçage des nouveaux variants a permis de repérer, en deux semaines, 28 cas positifs au variant britannique et un au variant sud-africain à Bruxelles. Des foyers ont aussi été identifiés dans huit écoles de la Région, a indiqué lundi la Commission communautaire commune (COCOM).

Le taux d’incidence stagne en région bruxelloise à 260 infections pour 100.000 habitants, et plus de 40.000 personnes sont testées chaque semaine. «Le lancement de la campagne de vaccination nous a apporté une lueur d’espoir mais nous ne pouvons pas baisser la garde», souligne le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron. «La Région bruxelloise a élargi ses équipes pour isoler les foyers de contamination et suivre les voyageurs revenant de zone rouge.»