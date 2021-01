JO de Tokyo: des conditions «extrêmement difficiles» à prévoir pour les sportifs non vaccinés

Le CIO a jusqu’à présent balayé l’idée d’une vaccination obligatoire pour les athlètes, ce qui pourrait mener à la mise en place de mesures très strictes pour les non vaccinés.

Les sportifs participant aux JO de Tokyo dans six mois et qui ne seront pas vaccinés devront composer avec des conditions « extrêmement difficiles », a prévenu lundi Denis Masseglia, le président du comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Denis Masseglia, qui s’est entretenu vendredi en visio-conférence avec le président du CIO Thomas Bach, a évoqué pour les sportifs non-vaccinés « une forme de quarantaine, de quinzaine » une fois sur place au Japon, « où il faudra faire des tests matin et soir ».

La question de la vaccination des sportifs pour les JO de Tokyo, reportés l’an dernier en raison de la pandémie, doit être abordée mercredi lors de la commission exécutive du CIO qui encourage officiellement la vaccination des sportifs, mais ne peut l’imposer.