Lutte contre la cybercriminalité: «Chez nous, le travail est illimité, jamais terminé»

Rencontre avec les chasseurs du web qui, au sein de la police fédérale, traquent la haine, les fake news et les criminels. Des policiers au profil très particulier, de jeunes amateurs de jeux vidéo recrutés pour leur habilité et leur pugnacité.

Principales qualités des enquêteurs: la pugnacité et la créativité. - DSI - Police/Politie.

C’est un bureau tout en longueur, dans les locaux de la police fédérale situés rue Royale, où des dizaines d’ordinateurs sont alignés. Ici, on traque la propagande terroriste, la diffusion de la haine, mais aussi le « revenge porn », sans oublier les fausses informations sanitaires. Depuis le début de la pandémie, ces dernières occupent beaucoup le service « i2 », « tant les risques sont importants pour la santé publique », explique Alain Luypaert, qui le dirige. Depuis mars, les « voici la preuve que le port du masque ne sert à rien ! » sont traqués et signalés aux plateformes, dont « i2 » est partenaire privilégié, pour être rapidement retirés. « Ça nous a beaucoup occupés, surtout pendant la première vague », poursuit le chef. La Belgique confinée tentait alors de s’occuper et les réseaux sociaux ont connu une suractivité : « Ils sont le reflet de l’état d’esprit de la population.