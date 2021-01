Mouscron-Anderlecht: le moment des retrouvailles pour Harbaoui

Transféré de Lokeren à Udinese en mai 2016, Hamdi Harbaoui créait finalement la surprise en rejoignant Anderlecht trois mois plus tard. Opposé aux idées de son entraîneur en Italie, il avait saisi l’opportunité de rejoindre l’effectif dirigé par René Weiler dans les derniers instants du mercato. Une affaire réglée par Mogi Bayat, son agent, et Herman Van Holsbeeck, alors encore en poste au sein du club bruxellois. Sa première saison chez les Mauves était finalement bien loin de ses espérances. Buteur à deux reprises en l’espace de 17 apparitions et de seulement deux titularisations, il avait été préféré à Lukasz Teodorczyk, prêté par le Dynamo Kiev et déjà buteur à cinq reprises avant son arrivée. René Weiler n’avait d’ailleurs jamais évincé le Polonais de son équipe durant les six premiers mois de Hamdi Harbaoui, entre août 2016 et janvier 2017, soit la période la plus faste de Lukasz Teodorczyk. En décembre 2016, Hamdi Harbaoui avait même été écarté du groupe.