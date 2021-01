Tesla prévoit la production d'une nouvelle technologie de batteries à Berlin

L'usine produira un nouveau type de batteries six fois plus puissantes utilisant des électrodes qui prennent moins d'espace et consomment moins d'énergie, selon les sources sectorielles consultées par DPA.

Les éléments de batterie augmenteraient l'autonomie des voitures de 16%, ont affirmé ces sources. Dans le même temps, en raison de la puissance accrue de ces batteries, moins d'éléments seraient nécessaires dans chaque voiture.

L'usine de batteries fait partie de la gigantesque usine de Tesla prévue à Gruenheide, situé dans le Land de Brandebourg, en périphérie berlinoise.

Il est prévu que le modèle Y soit le premier à être construit dans cette unité avec les nouveaux éléments de batteries. D'autres modèles, y compris des poids-lourds, doivent être équipés de cette technologie dans un deuxième temps.

Une date de lancement pour la construction de la nouvelle usine n'a pas encore été officialisée, alors que les travaux pour la nouvelle usine de voiture sur le même site ont déjà commencé.