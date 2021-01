Coronavirus: l’école ne joue pas un rôle majeur dans les transmissions… jusqu’ici

Les chiffres des contaminations liées au coronavirus dans les écoles sont « alarmants », s’est inquiété lundi matin l’intensiviste Geert Meyfroidt (UZ Leuven) sur les ondes de la VRT. Plusieurs écoles ont été fermées en Flandre à la suite de la découverte d’une contamination au variant britannique du coronavirus. Dans Het Laatste Nieuws, Dirk Van Damme, directeur du Centre de recherche en éducation de l’Organisation de coopération et de développement économique, va un cran plus loin et plaide pour la fermeture des écoles afin d’enrayer la propagation du coronavirus et de ses variants plus contagieux.