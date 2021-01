Peter Verbeke: «Anderlecht a besoin de clarté à long terme»

Peter Verbeke a une nouvelle fois réalisé un travail impressionnant durant ce mercato. Mais tant que les résultats ne suivront pas, le directeur sportif du RSCA devra faire face aux critiques. Il a pris le temps d’y répondre, tout en expliquant sa vision ainsi que celle de Kompany et de tout le Sporting.

Volontiers travailleur de l’ombre, le directeur sportif Peter Verbeke (38 ans) sort du bois pour expliquer son mercato d’hiver mais également pour mettre la pression sur les actionnaires. « Le meilleur transfert d’Anderlecht de ces dernières années », comme on le décrit souvent à Neerpede, souhaite avoir les moyens des très grandes ambitions qui l’animent. En quête de stabilité pour sa cellule sportive et pour tout le club, il craint de devoir recommencer de zéro chaque saison si un terrain d’entente sur le long terme n’est pas entériné au plus vite entre tous les actionnaires.

Peter Verbeke, le mercato ne se clôturera que dans une semaine mais vous avez déjà pratiquement terminé votre travail. Quel bilan dressez-vous de vos dernières acquisitions ?