La Pro League se penche mardi sur la formule actuelle à 18 clubs

Mardi, lors de sa première assemblée générale de l’année 2021, la Pro League examinera la prolongation d’une saison de la formule à 18 clubs en vigueur en D1A. L’intention était de revenir à 16 équipes pour la saison 2022-2023, ce qui entraînerait trois descendants la saison prochaine.

Pour sortir de l’impasse après l’arrêt de la compétition la saison dernière, il avait été décidé d’inclure en 1A les finalistes de 1B OHL et Beerschot. Et comme Waasland-Beveren n’est pas descendu en 1B, la Jupiler Pro League devait se jouer à 18 pendant deux saisons. On reviendrait ensuite à la formule à 16 clubs, ce qui entraînerait trois relégations la saison prochaine. Cet arrangement a été soumis aux résultats d’une étude approfondie menée par Deloitte sur le format idéal de la compétition.