«Le manque de communication plus que l’aspect financier»

La question des cotisations, Sébastien Geurts connaît ça très bien avec cinq enfants affiliés en région liégeoise (le plus âgé à Aywaille, les quatre autres au Sart-Tilman). « Je suis formateur moi-même et la volonté n’est pas de faire mourir les clubs alors qu’il y a une crainte de voir des gamins arrêter », témoigne-t-il. « Ce qui est problématique pour le moment, c’est ce manque de communication, cette absence de perspectives d’avenir bien plus que l’aspect financier. Je suis content pour mes enfants en U8, U10 et U13 qui peuvent continuer… même si ce dernier va devoir arrêter à cause de son anniversaire. Mais quid des deux autres ? Pour mon aîné en U17, j’ai payé 310 euros pour un mois et demi. Personnellement, je ne vais pas réclamer un remboursement d’une partie des cotisations, je n’ai rien à redire sur les clubs où ils jouent. Reprendra-t-on des amicaux au printemps ou fin juillet ? Va-t-on reporter les cotisations à l’année suivante, vont-elles être diminuées ?