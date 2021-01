Saison blanche pour le football amateur: l’Union belge laisse tomber 6 mois de cotisations

Sans surprise, les championnats amateurs de football ne reprendront pas pour les plus de 12 ans. L’exercice 2020-2021 restera dans les annales comme une saison blanche. Et plus généralement pour tout le sport amateur, aucune reprise d’activités pour les plus de 12 ans n’est attendue avant Pâques.

Le 12 janvier dernier, le comité de crise de l’Union belge, regroupant les deux ailes linguistiques et la Pro League, avait postposé sa décision sur la poursuite ou non des championnats amateurs, dans l’attente du Comité de Concertation du 22 janvier. Et depuis vendredi, les échos n’ont pas été plus positifs. « Les feux sont plutôt à l’orange, voire au rouge qu’au vert », précise le président de l’aile francophone (ACFF) David Delferière. « À notre plus grand regret, nous avons dû décréter la saison blanche. »

Au niveau adultes en Belgique, se poursuivent donc la D1A, la D1B, la Croky Cup (y compris pour les amateurs qui ont obtenu une dérogation… pour cette compétition uniquement) et la D1 féminine.