Coronavirus: partisans du maintien de l’école ou pas, c’est le même désarroi

(Re) – fermer les écoles face aux mutations du coronavirus et aux inquiétudes qu’elles suscitent dans la population ? Nul ne peut désormais exclure ce scénario, même si le maintien des cours reste souhaité par le plus grand nombre.

Face aux mutations du coronavirus, des communications plus alarmistes – et parfois contradictoires – ont surgi durant le week-end dernier au sujet des écoles.

Pour Joëlle Lacroix, de la Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel, tout cela vient chambouler la routine instaurée depuis la mi-octobre, qui avait fait disparaître les inquiétudes. Le maintien des cours est toujours souhaité par le plus grand nombre, explique-t-elle, mais en entendant l’expert Marius Gilbert parler du rapport coût/bénéfice, elle précise que les parents ne veulent pas être le coût de ce bénéfice. « Les questionnements se font plus grands depuis ce week-end, car on a senti une certaine gravité dans le ton des spécialistes et politiques qui se sont exprimés », insiste-t-elle.