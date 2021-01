Un accord à court terme entre les actionnaires pour assurer l’obtention de la licence

Ce n’est pas encore la fumée blanche tant attendue et c’est encore loin d’être une solution à long terme. Mais c’est un petit pas dans le bon sens qui a été effectué par les actionnaires majoritaires et minoritaires et avalisé par le Conseil d’administration lundi soir. Les deux camps ont trouvé un accord pour débloquer une somme d’argent indispensable sur le court terme. Les discussions vont bon train depuis de nombreux mois entre les majoritaires et les minoritaires avec dans l’esprit de chacun l’urgence de la situation. Sur le plan financier mais également au niveau du timing.