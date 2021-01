D1A: Anderlecht aurait dû recevoir un penalty face à Waasland-Beveren, estime le Département Arbitrage (vidéo)

Le RSC Anderlecht aurait dû recevoir un penalty pour une faute de main vendredi, contre Waasland-Beveren. Le VAR n’est pas intervenu, à tort. Le Département Arbitrage de l’Union belge de football (URBSFA) l’a indiqué lundi dans ses clarifications hebdomadaires.

L’action s’est déroulée à la 50e minute. Sur un corner, Hannes Delcroix a dévié le ballon de la tête. Michael Frey a sauté vers le ballon et l’a touché en effectuant un mouvement volontaire du bras vers le ballon. « Il agrandit ainsi également la surface de son corps », a expliqué le Département Arbitrage. « L’arbitre laisse le jeu se poursuivre et après avoir visionné les images, il n’y a pas d’intervention du VAR. Sur cette action, le ’Professional Refereeing Department’ s’attend à un penalty et une intervention du VAR. »

Le RSCA n’a pas réussi à venir à bout de Waasland-Beveren (0-0).