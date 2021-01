Leo Nocta, dans la grande lignée des Einaudi, Tiersen ou Pamart

Leo Nocta est un jeune musicien bruxellois qui s’est déjà fait remarquer en accompagnant Loïc Nottet, Mustii, Henri PFR ou Alex Germys. Cette fois, il publie son premier album constitué de onze pièces instrumentales de piano majoritairement solo, dans la grande lignée des Ludovico Einaudi, Yann Tiersen ou plus récemment Noah Vanden Abeele et Sofiane Pamart. L’exercice n’interdit pas de temps en temps une petite nappe synthétique mais l’essentiel est bien dans cette poésie mélodique poussant à l’évasion et à la rêverie. Lui-même dit de ces pièces néoclassiques d’une belle douceur : « Cherchant à ordonner un chaos omniprésent dans nos vies de cette année, l’album résulte en onze pièces parsemées de vulnérabilité et poésie. Le titre de l’album fait référence au symbole de l’escapisme, une mécanique de fuite et liberté similaire à celui d’un oiseau. » Bon vol, dès lors !