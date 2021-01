Valérie Glatigny: «Une extrême prudence pourrait conduire à sacrifier la jeunesse»

« Des aides sont prévues, des numéros verts, des subsides. Mais c’est difficile de regarder les étudiants dans les yeux et de leur dire d’appeler le numéro vert quand ils sont dans un cas de grande détresse », déplore Valérie Glatigny.

La ministre de l’Enseignement en fédération Wallonie Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), était invitée sur le plateau de la Première ce mardi matin. Elle est revenue sur la situation dans les écoles et insiste sur la situation des 18-25 ans, qui sont entièrement en distanciel depuis plusieurs mois. «Je pense qu’une extrême prudence pourrait conduire à sacrifier la jeunesse, et que les mesures qu’on prend pourraient avoir à terme des conséquences beaucoup plus dramatiques que le mal qu’elles sont censées combattre», souligne la ministre.

« Des aides sont prévues, des numéros verts, des subsides. Mais c’est difficile de les regarder dans les yeux et de leur dire d’appeler le numéro vert quand ils sont dans un cas de mal-être, déplore Valérie Glatigny. La vraie mesure pour qu’ils aillent mieux, c’est de leur permettre des interactions avec leurs paires. Ils ont besoin de contact comme de pain ».