Hommage à Kobe Bryant: Eleven Sports va diffuser le dernier match de la légende NBA un an après son décès

L’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA est tragiquement décédé le 26 janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère.

Il y a un an jour pour jour, Kobe Bryant perdait la vie, aux côtés de huit autres personnes dont sa fille Gianna, dans un accident d’hélicoptère. Tous les fans de la NBA et du basketball en général lui rendront hommage ce mardi.

Pour honorer la mémoire de cette légende de la balle orange, Eleven Sports va diffuser en intégralité son dernier match en NBA : un match à 60 points face au Utah Jazz pour sa dernière avec le maillot des Lakers en 2016.

« À 20h10, Eleven diffusera un documentaire dédié au Black Mamba. À 21h00, son dernier match sera commenté en direct pour évoquer en profondeur la carrière et l’empreinte du célèbre basketteur. Les fans de NBA pourront donc interagir tout au long de la rencontre avec le duo composé d’Erik Lenoir et de Duke Tshomba et partager ensemble leurs meilleurs souvenirs du grand Kobe Bryant », peut-on lire dans un communiqué.