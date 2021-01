Quelles perspectives pour le sport amateur en Belgique? «Nous avons demandé d’examiner à nouveau les protocoles»

Lundi, la cellule de crise de l’Union belge de football rendait officiel l’annulation de la saison dans le football amateur. Au lendemain de cette décision, Valérie Glatiny, ministre de l’Enseignement supérieur (MR), de la Jeunesse et des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, a répondu à quelques questions au micro de la RTBF concernant le sort du sport amateur en Belgique.

Pour la ministre, l’objectif est de faire retrouver les terrains de sport pour les 12-18 ans en dehors de la compétition : « Une reprise généralisée de l’activité sportive pour les plus de 12 ans n’est pas encore à l’ordre du jour mais nous avons demandé d’examiner à nouveau les protocoles. Les fédérations et régions avaient préparé des protocoles qui avaient été respectés. Ce qu’on attend c’est une stabilisation des chiffres. Ils sont rassurants même si au jour le jour, il y a une évolution. On attend d’être rassuré par rapport aux variants et ainsi offrir une perspective aux jeunes sportifs. »