Yves Van Laethem: «Le virus fait de nouveau pression sur nous»

Le Centre de crise l’a rappelé ce mardi : les chiffres sont à la hausse en Belgique. « Depuis plusieurs jours, la tendance est à la hausse pour les hospitalisations et contaminations, explique Yves Van Laethem. Il y a moins d’hospitalisations pour les plus de 60 ans et moins de décès dans les maisons de repos. Depuis début janvier, on observe une augmentation du variant britannique. Selon les estimations, entre 10 et 20 % des infections sont liées à ce variant, mais ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, car souvent ces souches proviennent de clusters ».

Le porte-parole interfédéral a expliqué que cette augmentation s’expliquait par plusieurs facteurs : « Le virus fait de nouveau pression sur nous. La hausse est liée à l’augmentation des contacts rapprochés, une plus grande mobilité, la saison hivernale et la plus grande contagiosité des nouveaux variants ».