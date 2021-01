Ans: l’ex-échevin de l’Egalité des chances en correctionnelle pour incitation à la haine

La chambre du conseil de Liège a décidé de renvoyer en correctionnelle un ancien échevin PS de la commune d’Ans pour incitation à la discrimination et à la violence à l’encontre d’un autre échevin et plus largement, à l’égard de toute la communauté LGBT. Henri Huygen était notamment en charge… de l’Égalité des chances lorsqu’il se serait moqué de la sexualité de l’échevin MR Thomas Cialone. Aujourd’hui âgé de 72 ans, l’ancien socialiste, qui avait été exclu de son parti peu après la scène litigieuse, a toujours nié avoir tenu les propos qui lui ont été imputés.