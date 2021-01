Mottron livre avec «Giants» une partition qui respire, murmure, glisse avec une incroyable douceur

Pierre Mottron est le fils tourangeau du célèbre psychiatre Laurent Mottron. Après un premier album, Surface of Arts, paru en 2009, il a publié trois EP dans les années 10 avant de nous revenir avec ce deuxième album d’une pop électronique aux sonorités variées. « Sa musique ce sont les bois, les cordes, les pianos, découpés, ciselés, repensés à travers l’électronique et les machines, mais des machines terriblement humaines », dit la publicité. Et c’est vrai que Mottron livre ici une partition qui respire, qui murmure, glisse avec une incroyable douceur.