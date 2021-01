Vaccination en Wallonie: déjà critiquée, la carte pourrait être amendée

La liste des centres de vaccination ne fait pas l’unanimité. Entendu par le parlement wallon, Yvon Englert se dit ouvert à une discussion. Mais les principes retenus ne seront pas remis en cause.

Quelques heures après la publication de la liste des centres de vaccination pour le grand public, Yvon Englert était auditionné par la commission Santé du parlement de Wallonie, ce mardi matin. Le délégué général covid-19 pour le sud du pays est longuement revenu sur la planification de la campagne de vaccination et sur son organisation concrète.

Pour rappel, la Wallonie comptera sur son sol neuf centres de vaccination majeurs à Tournai, Mons, Charleroi, Namur, Marche-en-Famenne, Court-Saint-Etienne et Pepinster, en plus des centres de Liège-Bierset et Ronquières, déjà actifs pour les publics prioritaires. Une trentaine de centres de proximité seront organisés dans des zones moins densément peuplées.