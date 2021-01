Sur Auvio, «Sara» vient parler aux ados de thèmes qui les concernent de près

Q uand on a imaginé le spectacle, on s’est dit que j’aurais pu raconter mon adolescence, mais pour ça, il aurait fallu tout raconter, sourit la comédienne, armée d’un simple micro sur la scène. Alors, on a décidé de raconter une autre histoire, celle de Sara. L’avantage avec Sara, c’est qu’elle raconte tout ! » Et nous voilà embarqués sur les talons de cette coquette jeune fille, rouge à lèvres pétant et mini-jupe, qui fait des vidéos sur sa chaîne YouTube. A l’école, Margot et Julie ne parlent que de garçons. Mais Sara prend son temps : « Je vais pas coucher avec un mec juste pour dire que je l’ai fait. » Et puis voilà, un jour, elle tombe sur Chloé. «