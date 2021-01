Pro League: pas de décision sur la formule à 18, plus de report des matchs pour les playoffs de fin de saison

Décidément, la Pro League a l’art de surprendre son monde. Et ses acteurs. Alors que la saison actuelle, chamboulée par la pandémie du Covid-19, se poursuit tant bien que mal dans l’ambiance feutrée des stades à huis clos, les clubs n’auront plus l’opportunité de demander le report des rencontres à partir des Playoffs 1 et 2. Une fois que la phase régulière aura rendu ses verdicts, les huit formations – qui pourront se disputer le titre ou les places européennes – devront jouer. Qu’importent les risques et le nombre de cas positifs détectés. « Ce n’est pas une situation idéale, mais c’est la moins mauvaise. Cette décision permettra de protéger les droits TV, qui restent la dernière branche des recettes des clubs professionnels », estime Pierre François, le CEO de la Pro League. « Le calendrier étant ce qu’il est cette saison, nous n’avons déjà plus de créneaux disponibles pour reporter des matches.