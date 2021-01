Mercato: Aleksandar Radovanovic à Courtrai plutôt qu’à Charleroi?

Le Sporting de Charleroi n’est pas le seul club intéressé par Aleksandar Radovanovic (Lens). Courtrai a en effet fait une offre au défenseur serbe et celui-ci n’y serait pas insensible.

Après avoir recruté Ognjen Vranjes sous forme de prêt sans option, le Sporting de Charleroi est toujours en quête d’un défenseur central. Et à ce titre, il a notamment discuté avec le Lensois Aleksandar Radovanovic, en manque de temps de jeu. Le matricule 22 scrute toutefois encore le marché pour être sûr de trouver une bonne pioche avec une vision à plus long terme. En effet, si Ognjen Vranjes sera chargé d’apporter une plus-value rapidement et sur du court terme, le deuxième défenseur central que va chercher le Sporting cet hiver devra être une option valable sur la durée.

Pisté par le Cercle de Bruges plus tôt dans le mercato, Aleksandar Radovanovic suscite surtout le vif intérêt d’un autre club belge puisqu’il dispose d’une offre de Courtrai. Et d’après nos informations, il n’est pas insensible à cette offre qui pourrait aboutir à un transfert prochainement. Des discussions doivent en effet avoir lieu ce jour du côté de Courtrai, qui recherche également un défenseur central.