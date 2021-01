Le petit moment qui fait du bien: Stromae et Jamel font la paire

Les grands succès ont toujours une histoire. Le plus souvent, on ne la découvre que bien plus tard, quand leurs créateurs ont disparu. Pas de ça avec Stromae qui n’hésite pas à rendre à César ce qui est à César et à Jamel ce qui est à Jamel. En 2009, Stromae connaît un premier succès énorme avec Alors on danse, chanson au titre plutôt joyeux mais dans laquelle il aligne les constatations déprimantes. On célèbre alors le formidable talent du jeune artiste belge. Ce n’est que quelques années plus tard qu’il révèle toute la vérité dans une vidéo dévoilant la genèse de la chanson.