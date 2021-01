Le bénéfice de 3M, qui a livré 2 milliards de masques en 2020, bondit

D'octobre à décembre par exemple, la demande est restée solide dans les domaines de la protection personnelle, de l'amélioration de la maison, du nettoyage, des semi-conducteurs, des centres de données et des systèmes de filtration pour la biopharmacie, souligne le groupe dans un communiqué mardi.

3M a notamment triplé en 2020 sa production de masques N95, les plus filtrants, pour en livrer au total 2 milliards.

L'entreprise dit avoir fait tout son possible au cours de l'année écoulée pour permettre le développement et la production de vaccins et de thérapies contre le coronavirus. Elle affirme avoir fourni plus d'équipements de protection individuelle que jamais.

Pour répondre à la forte demande de masques, 3M a conclu des accords avec les gouvernements des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne et de Singapour. Ceux-ci ont également servi à créer une capacité de production supplémentaire pour les équipements respiratoires.