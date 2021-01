Arlon :les zadistes surveillent «leur» territoire

Ambiance un peu particulière et tendue ce mardi autour de la ZAD (zone à défendre) d’Arlon, la fameuse « zablière » de Schoppach que l’intercommunale Idélux, dont le siège social se situe juste en face, souhaite reconvertir en parc d’activités économiques dans les années à venir.

Sur leur page Facebook, les zadistes avaient en effet annoncé que leur expulsion serait opérée ce mardi 26 janvier, et avaient appelé à venir en masse défendre « leur » territoire. Le bourgmestre Vincent Magnus avait alors, pour tempérer l’ambiance, clairement dit qu’il n’en serait rien. Il est vrai que la situation sanitaire n’est pas le moment le plus propice pour faire évacuer une telle zone, ce qui ne se fera a priori pas sans affrontements et contacts très rapprochés. Et le maïeur a pris dans la foulée un arrêté de police valable jusque fin du mois, interdisant tout rassemblement de plus de 4 personnes.