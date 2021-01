Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier.

Basée à Waterloo, cette grande villa bénéficie d’une implantation doublement avantageuse, puisqu’elle est entourée d’un vaste jardin arboré et se trouve à quelques minutes à peine de toutes les facilités. Elle a été rénovée et agrandie en 2005 pour offrir deux ailes d’habitation aux possibilités diverses. Pour couronner le tout, l’ensemble est soigné et agrémenté d’équipements comme une piscine extérieure, une cave à vin ou encore un espace fitness.