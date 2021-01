Bruxelles: Herpain s’attaque à l’Astoria

Evoquer le sujet de l’hôtel bruxellois Astoria, c’est un peu comme remettre son sort entre les mains d’une diseuse de bonne aventure : on ne sait pas si la prédiction se réalisera…

Voilà près de dix ans qu’on annonce sa rénovation/transformation le long de l’avenue Royale, au cœur de Bruxelles. En 2018, une chambre témoin avait même été aménagée au milieu des ruines pour mieux mettre en lumière l’immense chantier qui doit déboucher sur un hôtel 5 étoiles de 126 chambres, dont 36 suites et deux penthouses de plus de 320 m² chacun, mais aussi sur un éventail d’options de restauration, des salles de réunion et une grande salle de bal historique pouvant accueillir des événements privés et d’affaires jusqu’à 120 invités. Le groupe maltais Corinthia qui a racheté l’Astoria (en mai 2016) le claironnait haut et fort : les travaux devaient démarrer début 2019 pour s’achever en 2021.