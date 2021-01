Alexandra Grimal La vapeur au-dessus du riz

Alexandra Grimal, la compositrice, et Antoine Cegarra, le librettiste, appellent cela « opéra clandestin ». Sept musiciens : sax soprano, électro, flûtes, violon, violoncelle, contrebasse et percussions. Et parmi eux, six voix, dont celles d’Alexandra Grimal et de la Belge Lynn Cassiers. Il ne faut pas craindre de plonger dans l’univers déployé sur deux CD. C’est surprenant pour qui n’est pas rompu au classique contemporain. Mais il suffit de se laisser bercer par la dramaturgie, les mots chantés, les orages soudains, les apaisements et c’est beau.