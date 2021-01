Habitations sociales à Bruxelles: la Société du logement pousse sur l’accélérateur

Il est gros (153 pages) et sent bon la sueur et les discussions animées. Il aurait pu être adopté plus tôt si le covid n’avait reporté la discussion budgétaire à l’automne 2020 : le nouveau PUL (Plan d’Urgence Logement) 2000-2024 de la Région bruxelloise vient tout juste d’être présenté à la presse et aux acteurs concernés. Il porte la signature de la très déterminée secrétaire d’Etat au Logement Nawal Ben Hamou qui, depuis son entrée en fonction en juillet 2019, n’aura pas chômé. En gros, le PUL va brasser 190 millions d’euros d’ici 2024 pour toute une série d’actions (il en recense 33) et de chantiers (5).