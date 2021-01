Manu Hermia, Alexandra Grimal, Markus Reuter: quand les musiciens de jazz investissent le classique

Des jazzmen jouant leur interprétation du répertoire classique, c’est banal. Par contre, composer des œuvres ressortissant du classique, c’est plus rare. Certains osent et réussissent.

Des suites pour violoncelle, comme Bach ou Sainte-Colombe ? Manu Hermia a eu l’audace de s’y aventurer, et ça donne Fluid Suites for cello, joué par Sigrid Vandenbogaerde. Un opéra, comme Peter Eötvös ou George Benjamin ? Alexandra Grimal en a écrit un, qu’elle a qualifié d’« opéra clandestin ». C’est La vapeur au-dessus du riz, sur un livret d’Antoine Cegarra. Un quatuor à cordes, comme Beethoven, Bartok ou Schnittke ? Markus Reuter a composé son premier. Voilà Heartland, interprété par le Matangi Quartet. Et pourtant, ce sont des musiciens de jazz, au départ.