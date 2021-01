Affaire Nethys: François Fornieri et Pierre Meyers vont sortir de prison

Inculpés le 21 janvier d’abus de biens sociaux et de détournement par une personne exerçant une fonction publique, placés dans la foulée sous mandat d’arrêt, François Fornieri et Pierre Meyers ont été entendus par la chambre du conseil de Liège, ce mardi matin. Celle-ci s’est prononcée en faveur de leur libération sous conditions, assurent au Soir leurs avocats respectifs. Une information confirmée par le procureur général de Liège, Christian De Valkeneer, qui ne fera pas appel. « La chambre du conseil de Liège a confirmé les indices de culpabilité à l’égard de Messieurs Fornieri et Meyers et les a remis en liberté sous conditions consistant, notamment, à ne pas rentrer en contact avec différentes personnes », commente le procureur général. « Cette décision garantit le bon déroulement de l’instruction. Pour cette raison, le parquet a décidé de ne pas interjeter appel », ajoute M.