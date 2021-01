Pour se venger, des supporters du Standard s’introduisent dans le stade de Charleroi pour y mettre une banderole… et cassent une lampe! (vidéos)

Le choc wallon de ce week-end a été animé ! Sur le terrain, les deux équipes ont offert un beau spectacle, avec cinq buts à la clé. Mais, même s’ils n’étaient pas présents dans les gradins à cause des mesures sanitaires actuelles, les supporters des deux camps ont tout de même réussi à mettre de l’ambiance.

Au coup d’envoi, tout d’abord. Les fans liégeois ont tiré un superbe feu d’artifice aux alentours du stade. Ce qui a offert un joli spectacle aux différents acteurs de cette rencontre, et leur a donné encore plus de motivation pour ce derby. Ce qui a visiblement porté ses fruits vu l’intensité et l’envie affichées par les deux camps.