Dézinguez des monstres au musée

Il y a mille et une raisons d’aimer Midam, le créateur de la série Kid Paddle. Mais il y en a au moins trois pour vous pousser à réserver votre visite au Musée de la BD.

La rétrospective consacrée à l’auteur, au premier étage de cette merveille d’Art Nouveau signé Horta, n’est pas du genre à vous époustoufler avec des petits machins technologiques, interactifs et immersifs. Hormis une grotte et un (faux) luna park avec (fausse) borne Arcade et (faux) attrape-nigaud, on n’y trouve que des dessins.

Des centaines de dessins du petit héros à casquette verte et addict aux jeux vidéo, de ses potes (Horace, Big Bang…), de sa sœur et de son papa, de Mirador le gérant du City Game avec son sale chien, du Petit Barbare, son avatar, accompagné de la princesse aux macarons et des centaines et des centaines de méchants Blorks éparpillés un peu partout.